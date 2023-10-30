Поступок официантки на тое обсуждает Казнет

Казнет взбудоражил случай на одном из казахстанских тоев. На распространяемом видео официанты несут блюда с горячим. В этот момент на их пути появляется маленький ребёнок, и одна из девушек убирает его с дороги ногой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Реакция пользователей Сети оказалась непредсказуемой. Осуждающих поступок официантки мало. Её стали оправдывать.

"Видят, что несут еду, сидят, за детьми не смотрят. Тут ни дети, ни официантка не виноваты, а безответственные родители!"

"Я бы тоже так сделала"

"Она же не сильно пнула"

"Сами попробуйте большой табак с горячей едой в руки взять", - пишут казахстанцы.