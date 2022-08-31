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almaty.tv Сегодня, 15:35
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Фото: almaty.tv

Пострадавшую во время январских событий девочку успешно прооперировали

15-летняя Жанель Мельдехан, которая получила ранения во время январских событий, поправилась, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил член попечительского совета общественного фонда "Қазақстан халқына" Олжас Кудайберген в своем Телеграм-канале. Для лечения пострадавшего подростка общественный фонд "Қазақстан Халқына" выделил деньги. 

"Часть осколков удалось вытащить во время первой операции в Алматы, а для более сложных осколков решили провести операцию в Стамбуле (Koc University Hospital). Вначале августа Жанель вместе с матерью вылетела в Стамбул на обследование, после чего ее определили на операцию 16 августа. Операция прошла успешно, и 22 августа они вылетели обратно в Алматы, реабилитация полностью завершена. Сейчас Жанель чувствует себя хорошо!", -написал он.

По его словам, фонд "Қазақстан Халқына" в дополнение ко всем разовым выплатам (а всего было выплачено 13 миллионов тенге - Авт.), полагающихся семье в рамках программы помощи пострадавшим в январских событиях, также профинансировал расходы по операции и авиаперелетам (а расходы по гостинице оплатил один бизнесмен).

"Фонд также принял решение выделить для Жанель специальный образовательный депозит, который пока нельзя трогать, но можно будет использовать для оплаты учебы в университете, когда она закончит школу. Если она сможет поступить на госгрант своими силами, то тогда сможет использовать депозит на другие цели по своему усмотрению", - отметил Кудайберген.

Общественный социальный фонд "Казакстан халкына" был создан по поручению президента в январе 2022 года.

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#помощь #январские события #фонд &quot;Қазақстан халқына&quot;
Сегодня, 15:35
105
Журналист

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