Пострадавшие от паводков получают всю необходимую медицинскую помощь

Ситуация с оказанием медицинской помощи на территориях районов и городов, пострадавших от паводка, остаётся стабильной и управляемой. Это подчеркнула официальный представитель Минздрава РК Айгерим Уразалиева на брифинге республиканского оперативного штаба, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Медицинские организации страны продолжают работать в штатном режиме. В шести регионах, где паводковая ситуация остаётся сложной, это Атырауская, Актюбинская, Акмолинская Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Костанайская области, усилена работа служб скорой медицинской помощи, приёмных покоев стационаров и организаций первичной медико-санитарной помощи", - сказала Уразалиева.

Она отметила, что в 70 задействованных эвакуационных пунктах развёрнуты медицинские посты, где круглосуточно дежурят врачи, средний медицинский персонал. Задействовано около 300 медработников.

В подтопленных регионах достаточно запаса лекарств и медицинских изделий.

Всего в стационарах, расположенных в зонах подтопления, получают лечение 103 человека. Большая часть в Мангистауской и Атырауской областях. Им оказывается медпомощь по таким профилям, как хирургия, травматология, акушерство и гинекология, педиатрия.

"Из-за угрозы затопления 6 апреля в Бейнеускую центральную районную больницу Мангистауской области из Жылыойской районной больницы передислоцирован 51 пациент. Все они продолжают получать плановую помощь в соответствии с протоколами лечения. В Бейнеу для оказания медицинской помощи из областных стационаров Актау командированы дополнительно восемь врачей", - проинформировала официальный представитель МЗ РК.

560 человек из числа эвакуированных из зон подтопления имеют различные хронические заболевания. Они также полностью обеспечиваются бесплатными лекарствами по месту нахождения.

В Атырау и Кульсары обстановка в части здравоохранения стабильная. За медицинской помощью в связи с паводком граждане не обращались, медорганизации работают в штатном режиме.

В Костанае для пострадавших от затоплений развёрнуто 88 эвакуационных пунктов. Для нуждающихся в медицинской помощи в стационарах города дополнительно развернуто 195 коек.

В Западно-Казахстанской области в связи с угрозой наводнения пациенты, находившиеся на лечении в здании областного кардиологического центра, переведены в городскую многопрофильную больницу, где было предоставлено 111 коек. Все 109 пациентов получают лечение.