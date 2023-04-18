"Постоянно ищу новые подходы" - молодой учитель о том, как мотивирует школьников на обучение

В свои 27 лет у Талгата Куанышханова уже два преподавательских стажа за плечами – пару лет в колледже и три года в алматинской гимназии №15. Талгат не только преподает детям географию, но и готовит их к городским, республиканским и международным конкурсам научных проектов. Корреспондент BaigeNews.kz поговорили с Талгатом о том, какими компетенциями должен обладать современный педагог, сложно ли найти общий язык с современным поколением, и нужно ли что-то менять в нынешней системе образования.

- Талгат, почему вы решили стать учителем географии?

- Ещё в школе я решил, что стану учителем. Когда учился в средней школе в Алматы, географию нам преподавал наш директор. Мне всегда нравилась его подача материала, манера преподавания, как он разговаривает с детьми. Думаю, что на выбор профессии меня вдохновил его опыт.

Перед поступлением в университет я выбирал среди разных профессий, куда поступить, но все равно предпочтение всегда отдавал преподавательству. Колледж был местом, где я набирался опыта. Сейчас преподаю ученикам 10,11 и 6 классов. Но в основном старшему звену.

- Что значит для вас быть учителем?

- Для меня быть учителем означает быть для детей не только преподавателем, но и наставником. Конечно, в первую очередь мы даем детям знания. Но также они обращаются к нам за советами. Для детей учитель что-то вроде родителя. Они ждут от нас одобрения.

Например, в прошлом году мы занимались научными проектами и по ним решили открыть в школе разные клубы. Дети подходили ко мне узнать больше об этих клубах, и как туда вступить. Часто спрашивают о ЕНТ, взгляде учителя на разные профессии и т.д.

- А какой вы учитель? Как вы можете себя охарактеризовать?

- Я бы сказал, что я строгий и добрый. За первый год работы в профессии понял, что нельзя быть слишком добрым. Если вижу, что дети подавлены, без настроения, плохо написали СОР, то могу стать добрым учителем, который пошутит с детьми, поддержит их. Все зависит от обстановки в классе. Если дети активные, то и я начинаю быть активным. Если они расслаблены, не хотят учиться, то применяю другие методы, чтобы замотивировать их на обучение. Если буду постоянно строгим, то детям вскоре это наскучит, и они не будут должным образом реагировать на мою строгость.

Про самого себя говорю, что манипулирую настроением детей. Когда нужно, могу поднять настроение, успокоить или наоборот, стать строгим.

- Что самое трудное для вас в этой профессии?

- Наверное документация. Работа учителем, это не только работа с детьми, но ещё и с разными видами документации. Несмотря на то что из года в год список документов убавляется, но всё ещё есть огромное количество бумаг, которые требуют от школы. И временами это может сильно затруднять работу. Если бы убрали некоторые документы, то стало бы намного легче. А с детьми работать проще, чем это кажется.

- Сложно ли найти общий язык с современным поколением?

- Я бы назвал современное поколение детей своеобразным. Временами я их не понимаю, особенно приколы с Тик-Тока, хотя считаю себя достаточно молодым преподавателем. Но возможно то, что я преподают старшим классам, мне легче находить общий язык с ребятами. Дети понимают, что такое образовательный процесс, что перед ними стоит учитель, и нужно уважительно к нему относиться. Нет такого, что современное поколение не воспитано, постоянно грубит и хамит. Конечно, такое случается, но после одного замечания это повторяется реже. Со временем проблемы с коммуникацией между ребенком и учителем уходят, по мере того, как они узнают друг друга.

- Как вы можете охарактеризовать нынешних детей?

- Нынешние дети имеют свою точку зрения, своё представление на всё. Они могут оспорить даже правильную вещь. Но если им грамотно объяснить, то они понимают суть всего. Я бы сказал, что нынешние дети быстрее, смышлёнее и открытее, чем наше поколение. Не знаю, хорошо это или плохо, но им всё быстро надоедает. Для них нужно постоянно искать новые подходы, что-то придумывать. Если вы будете пользоваться одним методом, им это наскучит. Поэтому я стараюсь вносить что-то новое в свои уроки.

- Есть ли у вас секреты мотивирования учиться и способы, как лучше всего донести информацию до учеников?

- Есть хороший метод аналогий. Он позволяет каждый раз придумывать что-то новое и делать аналогию с современными фильмами, жизнью. Академическая информация может временами быть непонятна детям, поэтому легче её объяснить на примерах реальной жизни. А как таковых секретов нет. Просто обычный процесс преподавания.

- Что вы скажете о нынешней системе образования?

- Оно немного отличается от нашего образования в том, что сейчас учитель не говорит все 45 минут урока. Например, я захожу в класс, здороваюсь с детьми, корректирую атмосферу класса, затем с помощью картинок или других инструментов направляю детей, чтобы они сами выходили к теме урока. Я не говорю им, что сегодня у нас будет такая-то тема, они сами её узнают. После могут быть групповые задания или дебаты, чтобы ученики сами искали информацию и закрепляли её. Уже со школы они учатся работать с информацией, искать её, анализировать, сжато презентовать и т.д. Если проводить лекцию, то не все дети могут быть вовлечены в неё. А при групповом задании они понимают, что оценку поставят всем, учитель за ними наблюдает, и поэтому нужно работать. В нашей школе такой подход к обучению сейчас норма.

- Часто ли дети выбирают географию сегодня?

- Да, потому что география нужна при поступлении на многие специальности, да и дети ей интересуются. Но сейчас этот предмет отличается от классической географии, которая когда-то была у нас. Сегодня это и экология современного мира, геополитика, геоэкономика. Это предмет, который интегрирован с другими науками.

- Помимо преподавания, вы также готовите ребят к конкурсам?

- Да, в прошлом году мы выиграли около восьми международных конкурсов научных проектов. Научные проекты – это что-то вроде дипломных работ, но для школьников. Они выбирают одну из интересующих их тем и делают по ней научный проект. Если проект перспективный, и они хорошо внедрились в эту тему, то могут выходить на международный уровень и развить свою идею до полноценного бизнеса.

Один из векторов развития в гимназии, в которой я работаю – это развитие научных проектов. Я стал этим увлекаться после того, как начал тут работать. Детям нравится этот процесс, вовлеченность в него, нравится делать что-то кроме учебы.

- Какими компетенциями должен обладать современный педагог, по вашему мнению? Чего не хватает современным учителям?

- Современным учителям не хватает времени и возможно кругозора. У педагога должна быть хорошая база знаний, но при этом он не должен на этом останавливаться. Современному учителю необходимо развивать себя и свои знания за пределами педагогического русла. Дети интересуются разными вещами, и поэтому учитель должен обладать огромным кругозором, помимо того, чтобы знать свой предмет наизусть. Это нужно для того, чтобы заинтересовывать детей, мотивировать их, выигрывать с ними конкурсы. Всем этим должен обладать современный педагог.

- А как вы помогаете себе в расширении кругозора?

- Изучаю новые вещи. Например, по научной работе у нас была тема: "Развитие фондового рынка Казахстана", поэтому я изучаю фондовые рынки. Это постоянное изучение чего-то нового.

Прелесть работы учителя в том, что мы обучаем детей и обучаемся сами. Что-то берём у детей, например, дисциплинированность, творческие подходы. Дети знают разные интересные способы передачи информации, придумывают что-то новое. Ещё одна прелесть учительства – это постоянные эмоции. Каждый день мы испытываем новые эмоции.

- Чего, на ваш взгляд, не хватает в нынешней системе образования? Что бы вы в ней поменяли?

- В нынешней системе образования мне не совсем нравится то, что всё завязано на школе. Это постепенно начинает меняться, но очень медленно. Если ребёнок средних классов вечером вышел на улицу, и если его поймали, то школа и классный руководитель должны быть поставлены в известность. Я бы ускорил отстранение школы от разных организаций. Школа несёт большую ответственность за ученика, даже в выходные.

Хотелось бы, чтобы в одном классе было не больше 20-25 учеников, но я понимаю, что это не реально, потому что не хватает и школ, и педагогов. Это бы не изменило подхода учителей, но позволило бы больше внимания уделять каждому ребенку.