Посевы влагоёмких риса и хлопка сократят в Казахстане

В Казахстане планируют сократить посевы риса и хлопка. Делают это для эффективного использования земель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минсельхоз.

"Принимаемые меры по диверсификации в совокупности с мерами по увеличению объёмов государственной поддержки, внедрению современных технологий в отрасли создадут предпосылки для роста объёмов производства, повышению урожайности и качества производимой растениеводческой продукции и загрузки производственных мощностей предприятий по переработке продукции", - пояснили в ведомстве.

В соответствии с поручениями правительства и учётом ограниченности водных ресурсов в 2024 году планируется сокращение площадей таких влагоёмких культур как рис - на 6,4 тысячи гектаров и хлопок - на 11 тысяч гектаров.

В течение пяти лет планируется сокращение площадей риса на 21 тысячу гектаров, хлопка - на 46 тысяч гектаров.

"В южных регионах планируется расширение альтернативных высокорентабельных культур взамен сокращённых площадей посева, планируется увеличение площадей посева картофеля на 3,9 тысячи гектаров и сахарной свёклы - на 6,5 тысячи гектаров", - уточнили в Минсельхозе.

В тоже время проводится работа по созданию прочной кормовой базы в южных регионах, для этого в 2024 году планируется увеличить площади кормовых культур на 20 тысяч гектаров.