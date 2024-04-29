Порядка 3,5 тыс рогов сайги и 9 тонн рыбы изъяли с начала года в Казахстане

С начала года полицейские выявили более семи тысяч фактов нарушения экологического законодательства в Казахстане. Об этом сообщили на брифинге МВД, передаёт BaigeNews.kz.

Из незаконного оборота изъято 15 200 метров запрещённых рыболовных сетей, девять тонн рыбы и рыбной продукции, порядка 3,5 тысячи рогов сайгаков, 135 единиц охотничьего оружия и 81 кубометров незаконно заготовленного леса.

Для пресечения фактов браконьерства и незаконного оборота рыбной продукции на территории Урало-Каспийского бассейна проводится акция “Бекіре”.

"В одном из домов в Тупкараганском районе Мангистауской области полицейские выявили и изъяли 13 штук рыбы осетровой породы общим весом 72 килограмма. В Атырауской области во время патрулирования на побережье Урала у подозреваемых изъято шесть мешков, внутри которых было 30 осетров и сазаны. Они переданы “Урало-Атыраускому осетровому рыбному заводу”, – рассказал начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Кроме того, в республике проводится акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия. С начала акции в органы внутренних дел граждане сдали 422 единицы оружия.