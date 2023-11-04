Поправляйся, капитан: игроки "Ордабасы" сделали красивый жест
Вчера, 17:36
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Вчера, 17:36Вчера, 17:36
316Фото: instagram.com/fc__ordabasy
Футболисты "Ордабасы" в финальном матче Кубка Казахстана против "Тобола" поддержали капитана команды Асхата Тагыбергена, который получил травму в игре чемпионата против "Шахтера", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на meta-ratings.kz.
Игроки вышли в футболках с изображением Тагыбергена с надписью: "Скорейшего выздоровления, капитан".
Напомним, в чемпионском матче "Ордабасы" против "Шахтёра" Асхат Тагыберген получил перелом плюсневой кости и выбыл на 6-8 недель.
Ранее клуб подчеркнул, что лечение и восстановление Асхата Тагыбергена будут проводиться без необходимости хирургического вмешательства.
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