Поправляйся, капитан: игроки "Ордабасы" сделали красивый жест

Футболисты "Ордабасы" в финальном матче Кубка Казахстана против "Тобола" поддержали капитана команды Асхата Тагыбергена, который получил травму в игре чемпионата против "Шахтера", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на meta-ratings.kz.

Игроки вышли в футболках с изображением Тагыбергена с надписью: "Скорейшего выздоровления, капитан".

Напомним, в чемпионском матче "Ордабасы" против "Шахтёра" Асхат Тагыберген получил перелом плюсневой кости и выбыл на 6-8 недель.

Ранее клуб подчеркнул, что лечение и восстановление Асхата Тагыбергена будут проводиться без необходимости хирургического вмешательства.