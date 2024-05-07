Поправки в ПДД вступили в силу: что нужно знать

6 мая в Казахстане вступили в силу новые поправки в правила дорожного движения. Ресурс Kolesa.kz пояснил, что теперь считается выездом на встречку, куда разрешено поворачивать и как разворачиваться без риска оказаться оштрафованным, передаёт BaigeNews.kz.

Пересечение сплошной = выезд на встречку = лишение прав

Новый пункт 62-1 появился в ПДД РК. В нём говорится: "На дорогах с двусторонним движением, имеющих две полосы, разделённые дорожной разметкой 1.1 (одинарная сплошная. — Прим.) и (или) обозначенные знаком 3.20 (обгон запрещён), запрещается выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, за исключением случаев, предусмотренных правилами".

Таким образом, пересечение одиночной сплошной с выездом на встречку подпадает под пункт 3 статьи 596 КоАП РК: "Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряжённый с разворотом или поворотом, влечёт лишение права на управление транспортными средствами на срок 6 месяцев".

Поворот только на свою полосу

Пункт 53 (раздел "Маневрирование") дополнили, и теперь в нём говорится: "Поворот осуществляется таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей дорог транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения. Поворот осуществляется по полосе, соответствующей занимаемой при осуществлении манёвра".

Ограничение касается как поворотов направо, так и налево. Перестраиваться в соседнюю полосу на перекрёстке нельзя. В КАП МВД РК пояснили, что при невозможности совершить манёвр, к примеру в часы пик, когда полосы могут быть заняты, водитель обязан либо дождаться освобождения проезда, либо двигаться прямо.

В комитете также уточнили, что при повороте на улицу с автобусной полосой, к примеру на Абая, водитель обязан сманеврировать на полосу для авто, не на выделенку. Кроме случаев, когда поворот совершает любой автобус категории М3. Им с 6 мая двигаться по выделенным полосам разрешено.

Радиусы при развороте не имеют значения

В новом пункте 54-1 теперь говорится, что "вне зависимости от радиуса разворот осуществляется при условии обеспечения безопасности движения и если это не создаст помех другим транспортным средствам". То есть отныне разворачиваться можно как по большому, так и по малому радиусу. Главное, не мешать автомобилям, движущимся по пересекаемой проезжей части.

Разъезд при повороте на перекрёстке

Как разъезжаться на перекрёстках, прописали в пункте 95-1. В нём говорится: "При повороте налево на перекрёстках разъезд транспортных средств встречного направления осуществляется с правой стороны, за исключением случаев проезда перекрёстков с особыми геометрическими параметрами, не позволяющими осуществить такой манёвр". То есть, в принципе, как у нас в большинстве случаев и поворачивали. Схему разъезда просто узаконили.

Багажник на крыше — не переоборудование

С 6 мая также начали действовать поправки в Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Кроме того, теперь официально разрешено ездить с дефлекторами на окнах. Пусть у нас за такой тюнинг никого не штрафовали, но пункт решили добавит. Гораздо важнее вопрос с багажником: переоборудованием не считается установка заводского багажника или прицепного устройства.

Помимо этого, в ПДД теперь прописаны новые знаки, таблички, разметка и зелёный "плюсик" на светофоре.