Понятие "богатый человек" может появиться в казахстанском законодательстве

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В новом налоговом законодательстве Казахстана может появиться понятие "богатый человек". Об этом заявил министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах мажилиса, передаёт BaigeNews.kz.

Министр сообщил, что новый налоговый кодекс будет вступать в силу с первого января 2025 года.

"С первого января 2024 года планируем, что запустим новый бюджетный кодекс, поскольку оба документа достаточно объёмные. Работа идёт. Что касается налогового кодекса, мы в ближайшее время хотим обсудить с депутатами, скорее всего это будет на круглых столах, либо на общественном совете мажилиса. Будем презентовать концепцию, когда только придём к соглашению по концептуальным моментам, естественно, будем писать налоговый кодекс", - сказал министр.

По каким основным направлениям ведётся работа, рассказал Жамаубаев.

"У нас два вида налогов, которые являются системообразузющими. Это корпоративный-подоходный налог и налог на товарные услуги. Скорее всего будут дебаты вокруг этих двух налогов, как их правильно дифференцировать, какой должна быть ставка, при каких условиях будут снижать эти ставки, на какие цели должны быть направлены эти деньги. Мы как раз собираемся дифференцировать ставки. Дифференциация означает, что по каким-то видам деятельности будут повышения, по каким-то понижения. Например, если без переработки будут вывозиться сырье, по ним будут ставки выше", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что в Казахстане будет вводиться новый "налог на роскошь". Журналисты поинтересовались у министра, появится ли в новом кодексе понятие "богатый человек".

"Всё возможно. Сейчас как мы презентуем основные подходы, дальше непосредственно будем работать над кодексом. Возможно и появится такое понятие", - сказал Жамаубаев.

На вопрос о том, кто, по его мнению, является "богатым человеком", министр ответил, что это тот человек, который счастлив духовно.