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Поножовщина в Мангистауской области: один человек убит

Сегодня, 21:57
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 21:57
Сегодня, 21:57
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Драка между мужчинами переросла в поножовщину в Мангистауской области. Один человек убит, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Трагедия произошла в селе Акшымырау. 

В департаменте полиции региона уточнили, что в дежурную часть отделения полиции Мангистауского района из больницы поступила информация о телесных повреждениях у двух пациентов.

"19 декабря около 2:35 между мужчинами произошёл конфликт, переросший в драку. В результате 32-летний мужчина нанёс телесные повреждения троим пострадавшим с использованием ножа. Один из них, 39-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте происшествия. Двое доставлены в больницу", - рассказали в полиции региона.
Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 99 УК РК - "Убийство". Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Ведётся расследование. 

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