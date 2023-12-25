Поножовщина в Мангистауской области: один человек убит

Драка между мужчинами переросла в поножовщину в Мангистауской области. Один человек убит, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Трагедия произошла в селе Акшымырау.

В департаменте полиции региона уточнили, что в дежурную часть отделения полиции Мангистауского района из больницы поступила информация о телесных повреждениях у двух пациентов.