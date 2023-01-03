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рixabay Сегодня, 23:07
75
Сегодня, 23:07
75
Фото: рixabay

Полуторагодовалый ребенок погиб, подавившись морковью в ЗКО

Трагедия произошла 31 декабря. Врачи не смогли поомчь ребенку, передаёт BaigeNews со ссылкой на "Мой город".

Малышу было 1 год и семь месяцев. 31 декабря в 13:20 мама доставила его в приемный покой районной больницы, при этом признаков жизни у него уже не было. По информации пресс-службы управления здравоохранения, врачи начали сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, безуспешно. В 13:50 была констатирована смерть ребенка.

Врачи выставили диагноз "Механическая асфиксия. Закрытие дыхательных путей инородным предметом". Инородным предметом оказалась морковь.

 
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#смерть #ребенок
BaigeNews.kz
Сегодня, 23:07
75
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