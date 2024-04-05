Полуобнажённый мужчина напугал жильцов многоэтажки в ВКО

В Усть-Каменогорске оштрафовали мужчину, который разгуливал по подъезду жилого дома в полуобнажённом виде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Ночью 3 апреля жильцы одной из многоэтажек города пожаловались, что практически обнажённый мужчина бегает по подъезду и стучит во входные двери квартир. По информации очевидцев, молодой человек в трусах ломился в чужие квартиры. А после того, как ему открывали двери, утверждал, что он здесь живёт и требовал свои вещи.

"В этот же день около 4:30 в полицию поступило сообщение о том, что сосед многоквартирного дома на улице Красина нарушает тишину. В ходе проверки установлен 36-летний мужчина, который привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 437 КоАП РК, а именно за нарушение тишины с 22:00 до девяти часов утра, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, который влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (18460 тенге)", – сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.