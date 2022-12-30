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adal-press.kz Сегодня, 14:21
144
Сегодня, 14:21
144
Фото: adal-press.kz

Половина казахстанцев поддерживает строительство АЭС - Акчулаков

Министр сообщил, что казахстанцы поменяли своё мнение о строительстве АЭС в стране.

Половина казахстанцев поддерживают строительство АЭС в стране, передаёт BaigeNews.kz. Об этих цифрах сообщил министр энергетики Болат Акчулаков.

"Последние проценты, которые были, я точную цифру не назову, могу дополнительные данные представить. Насколько я знаю, большая часть респондентов, которые участвовали в опросе и имели негативное отношение - перешли в нейтральное или положительное поле. Крайне негативный порог преодолён. Боюсь ошибиться, более 50-60 процентов (поддерживают строительство АЭС. - Авт.)", - сказал министр на пресс-конференции в СЦК.

Болат Акчулаков считает, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому лидеров общественного мнения, журналистов, блогеров и депутатов приглашали в поездки на АЭС в других странах.

"Посещали ряд объектов, среди которых Южная Корея, посмотрели, какие реактора используют там, как это происходит. Были поездки в Турцию на строящийся объект "Аккую", который ведёт компания "Росатом". Визит во Францию был, чтобы посмотреть как там реактора работают. Учитывая, что Франция - один из лидеров в мире по количествую атомных станций на балансе производства электроэнергии. Почему я упоминаю о поездках - туда ездили блогеры и лидеры общественного мнения. Они общаются с населением и проводят опросы", - сказал Болат Акчулаков.

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#АЭС #атомная энергия
Сегодня, 14:21
144
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