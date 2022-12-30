Половина казахстанцев поддерживает строительство АЭС - Акчулаков

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Министр сообщил, что казахстанцы поменяли своё мнение о строительстве АЭС в стране.

Половина казахстанцев поддерживают строительство АЭС в стране, передаёт BaigeNews.kz. Об этих цифрах сообщил министр энергетики Болат Акчулаков.

"Последние проценты, которые были, я точную цифру не назову, могу дополнительные данные представить. Насколько я знаю, большая часть респондентов, которые участвовали в опросе и имели негативное отношение - перешли в нейтральное или положительное поле. Крайне негативный порог преодолён. Боюсь ошибиться, более 50-60 процентов (поддерживают строительство АЭС. - Авт.)", - сказал министр на пресс-конференции в СЦК.

Болат Акчулаков считает, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому лидеров общественного мнения, журналистов, блогеров и депутатов приглашали в поездки на АЭС в других странах.