  • 27 Сентября, 04:00
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Полиция задержала иностранного лжетеррориста

Вчера, 14:15
АВТОР
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polisia.kz Вчера, 14:15
Вчера, 14:15
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Фото: polisia.kz

Транспортные полицейские задержали иностранного лжетеррориста, сообщившего о том, что рейс Астана – Санкт-Петербург заминирован, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Для проверки сообщения незамедлительно осуществлен выезд экстренных служб и произведен осмотр борта. В результате, каких-либо взрывных устройств не обнаружено", - сообщил начальник ДП на транспорте Бакытжан Малыбаев.

По его словам, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортными полицейскими задержан иностранный гражданин, 1987 года рождения. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”.

Злоумышленник дал признательные показания, судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

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