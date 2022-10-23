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скриншот с видео Сегодня, 03:39
143
Фото: скриншот с видео

Полиция расследует избиение воспитанников детсада в Павлодарской области

Полиция Павлодарской области ведёт досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений в детском саду города Аксу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

21 октября в полицию Аксу поступило коллективное заявление от законных представителей несовершеннолетних о принятии мер к воспитателю детского сада №12, которая наносит телесные повреждения детям. 

"По данному обращению полицией начата проверка, в ходе которой изъяты видеозаписи. При просмотре установлено, что работник детского сада наносила побои несовершеннолетним. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В отношении 44-летнего воспитателя начато досудебное расследование по статье 110 УК РК", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Также результаты проверки будут направлены в областное управление образования для принятия мер дисциплинарного воздействия в отношении руководителя данного дошкольного учреждения.

Как сообщал телеканал "Астана", родители особенных малышей, которые посещают данный детсад, увидели на телах своих детей синяки и ссадины. Видеокамеры в спальне зафиксировали, как воспитатель толкает, щипает и силой укладывает спать подопечных.

 
 
 
 
 
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Публикация от Аксу (@aksu.ermak)

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#избиение #детский сад #полиция #Аксу
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:39
143
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