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Полицейские разыскали жителя Семея, фотографировавшего женщин под юбкой
В Сети появилось видео с камер наблюдения одного из супермаркетов Семея, где неизвестный мужчина фотографировал женщин под юбкой, передаёт BaigeNews.kz.
Пользователи соцсетей возмутились происходящим и попросили стражей порядка разыскать и наказать "маньяка".
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Во время мониторинга соцсетей сотрудники ДП области Абай изучили видеозапись и нашли "героя".
"Стражами порядка установлен 55-летний житель областного Центра, в отношении которого был составлен административный протокол по части 2 статьи 434 КоАП РК, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц", — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции области.
В ведомстве пояснили, что статья предусматривает административный арест на срок от 15 до 30 суток.
Материал направлен в административный суд города Семей для принятия решения.
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