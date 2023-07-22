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  • Полицейские разыскали жителя Семея, фотографировавшего женщин под юбкой
pixabay.com Сегодня, 21:14
342
Сегодня, 21:14
342
Фото: pixabay.com

Полицейские разыскали жителя Семея, фотографировавшего женщин под юбкой

В Сети появилось видео с камер наблюдения одного из супермаркетов Семея, где неизвестный мужчина фотографировал женщин под юбкой, передаёт BaigeNews.kz.

Пользователи соцсетей возмутились происходящим и попросили стражей порядка разыскать и наказать "маньяка".

 
 
 
 
 
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Публикация от МОЙ СЕМЕЙ (@mysemey18)

Во время мониторинга соцсетей сотрудники ДП области Абай изучили видеозапись и нашли "героя".

"Стражами порядка установлен 55-летний житель областного Центра, в отношении которого был составлен административный протокол по части 2 статьи 434 КоАП РК, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц", — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции области.

В ведомстве пояснили, что статья предусматривает административный арест на срок от 15 до 30 суток. 

Материал направлен в административный суд города Семей для принятия решения.

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Сегодня, 21:14
342
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