Полицейские назвали главную причину участия подростков в наркопреступлениях в Казахстане

Сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности МВД рассказали, почему студенты и школьники часто становятся лёгкой добычей наркодилеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



По мнению страж правопорядка, главная причина, по которой молодые люди начинают заниматься наркопреступлениями, связана с тем, что они не осознают серьёзности наказания.

Опросы, проведённые полицейскими среди студентов, показали, что у них отсутствует понимание того, что любые действия с наркотиками неизбежно приводят к задержанию и лишению свободы на длительный срок.



"Студенты и подростки часто становятся легкой добычей наркодилеров. Начиная самостоятельную жизнь, стремясь заработать в свободное время, молодые люди не всегда осознают ответственность, которая наступает за любые противоправные действия", - считает заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.

Он напомнил, что молодые люди несёт полную ответственность за все действия с наркотиками.