Полицейские назвали главную причину участия подростков в наркопреступлениях в Казахстане
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Сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности МВД рассказали, почему студенты и школьники часто становятся лёгкой добычей наркодилеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По мнению страж правопорядка, главная причина, по которой молодые люди начинают заниматься наркопреступлениями, связана с тем, что они не осознают серьёзности наказания.
Опросы, проведённые полицейскими среди студентов, показали, что у них отсутствует понимание того, что любые действия с наркотиками неизбежно приводят к задержанию и лишению свободы на длительный срок.
"Студенты и подростки часто становятся легкой добычей наркодилеров. Начиная самостоятельную жизнь, стремясь заработать в свободное время, молодые люди не всегда осознают ответственность, которая наступает за любые противоправные действия", - считает заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.
Он напомнил, что молодые люди несёт полную ответственность за все действия с наркотиками.
"Закладчики или курьеры могут получить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. За рекламу, пропаганду наркотиков в интернете, положительные отзывы на форумах о тех или иных наркотиках наказание предусматривает лишение свободы от трёх до шести лет", – рассказал Бахытжан Амирханов.
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