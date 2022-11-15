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Похищение невесты попало на видео в Шымкенте
Похитителя невесты задержали в Шымкенте после видео, появившегося в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.
На камеру сняли, как несколько мужчин насильно сажают девушку в машину и увозят в её неизвестном направлении.
Факт зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по статье 125 УК РК - "Похищение человека".
"Сотрудниками полиции проведена проверка, установлены и доставлены в полицию запечатлённые на видеозаписи лица. При опросе выявлено, что житель Туркестанской области с целью женитьбы похитил ранее знакомую студентку одного из учебных заведений Шымкента", - сообщили в полиции.
Девушка от замужества отказалась. К "жениху" она претензий не имеет.
Расследование продолжается.
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