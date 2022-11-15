Похищение невесты попало на видео в Шымкенте

Фото: otyrar.kz

Похитителя невесты задержали в Шымкенте после видео, появившегося в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

На камеру сняли, как несколько мужчин насильно сажают девушку в машину и увозят в её неизвестном направлении.

Факт зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по статье 125 УК РК - "Похищение человека".

"Сотрудниками полиции проведена проверка, установлены и доставлены в полицию запечатлённые на видеозаписи лица. При опросе выявлено, что житель Туркестанской области с целью женитьбы похитил ранее знакомую студентку одного из учебных заведений Шымкента", - сообщили в полиции.

Девушка от замужества отказалась. К "жениху" она претензий не имеет.

Расследование продолжается.