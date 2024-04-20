Погода без осадков ожидается Казахстане

Большая часть республики находится под влиянием обширного антициклона. Ожидается погода без осадков. Об этом на брифинге в СЦК сообщила пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова, передаёт BaigeNews.kz.

По ее словам, лишь ночью на востоке Казахстана ожидаются небольшие осадки. Днем на западе страны небольшой дождь, в горных районах юга, юго-востока республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются дожди, на западе, юге, юго-востоке с грозами.

По Казахстану ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке Казахстана прогнозируется пыльная буря, на юге – шквал, на севере, востоке в ночные и утренние часы ожидаются туманы.