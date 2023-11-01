Погибла беременная женщина. Появились подробности ДТП в Костанайской области
1 Ноября, 08:39
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1 Ноября, 08:391 Ноября, 08:39
1197Фото: alau.kz
Полицейские поделиись подробностями смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на трассе Костанай – Аулиеколь — Сурган, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.kz.
По информации ДП Костанайской области, пострадавший водитель LADA Kalina служит полицейским, и в дорожно-транспортном происшествии погибла его супруга, пострадали дети.
Также интересные подробности выяснились о водителе Volkswagen Transporter, нарушевшем правила дорожного движения и выехавшем на встречку. Оказывается, мужчина лишён водительских прав.
Напомним, авария произошла на 24 километре автодороги Костанай – Аулиеколь — Сурган, между посёлками Талапкер и Глазуновка.
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