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Погибла беременная женщина. Появились подробности ДТП в Костанайской области

1 Ноября, 08:39
АВТОР
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alau.kz 1 Ноября, 08:39
1 Ноября, 08:39
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Фото: alau.kz

Полицейские поделиись подробностями смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на трассе Костанай – Аулиеколь — Сурган, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.kz.

По информации ДП Костанайской области, пострадавший водитель LADA Kalina служит полицейским, и в дорожно-транспортном происшествии погибла его супруга, пострадали дети.

Также интересные подробности выяснились о водителе Volkswagen Transporter, нарушевшем правила дорожного движения и выехавшем на встречку. Оказывается, мужчина лишён водительских прав.

Напомним, авария произошла на 24 километре автодороги Костанай – Аулиеколь — Сурган, между посёлками Талапкер и Глазуновка.

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