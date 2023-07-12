Поезд врезался в автобус с пассажирами в Атырау

Фото: ДП Атырауской области

ДТП с участием поезда и автобуса, перевозившего пассажиров произошло в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город".

В полиции уточнили, что водитель автобуса пересекал железнодорожные пути в неположенном месте.

Авария произошла 11 июля около 14:00. В пресс-службе ДП сообщили, что на железнодорожном переезде по улице Рауан столкнулись поезд и пассажирский автобус маршрута №2.

"Пассажиры автобуса находятся в удовлетворительном состоянии. Патрульные ведут сбор документов", - сказано в сообщении.