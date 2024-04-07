Подтопление села предотвратили в ВКО

В Восточно-Казахстанской области удалось предотвратить подтопление села, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

На пульт дежурного оперативного штаба ВКО позвонил житель села Богатырева района Алтай, который сообщил, о подтоплении жилого дома. Экстренно на место происшествия прибыли аким района Алтай, специалисты ДЧС и коммунальных служб.

Было установлено, что в связи с поднятием грунтовых вод и уровнем воды в реке Бухтарма, произошло частичное подтопление двух жилых домов.

"Силами ДЧС ВКО, местными исполнительными органами, военнослужащими личного состава производятся работы по отводу воды. Также привлечено 10 единиц техники. Уровень воды падает. Угрозы населенному пункту нет", — сообщили в акимате.

Выяснлось, что в двух домах проживают четыре человека. Они отказались от эвакуации временно переехали к родственникам. Аким района встретился с жителями подтопленных домов. И заверил, что всеми мерами господдержки пострадавшие будут обеспечены в кратчайшие сроки. В селе проводятся все необходимые работы по отводу воды и обваловке территорий.