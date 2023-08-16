Подсолнечное масло в Казахстане может заметно подорожать - эксперт

Дефицит масличного сырья в Казахстане может привести к ранней остановке работы заводов, и к скачку цен на подсолнечное масло, передает BaigeNews.kz.

В последние месяцы в Казахстане стали активно дорожать курятина и другие продукты питания. Теперь рост цен может коснуться подсолнечного масла, основная причина - недостаток семян подсолнечника на внутреннем рынке.

По данным Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана, объем семян подсолнечника на внутреннем рынке составляет 260 тысяч тонн. Из него более 157 тысяч тонн находится у маслозаводов, а остальное у производителей сельхозпродукции и других участников рынка.

"Если мы рассмотрим текущие мощности отечественных маслозаводов, то в месяц они могут перерабатывать более 200 тысяч тонн семян подсолнечника, но так как нет такого объема на внутреннем рынке, то средняя переработка семян в месяц составляет порядка 90 тысяч тонн", - говорит председатель правления Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Ядыкар Ибрагимов.

Он пояснил, что если в 2022 году валовой сбор масличных согласно оценке ассоциации составлял чуть более 1 миллиона тонн, то в текущем году он не превысит 850 000 тонн, что на 17% меньше, прошлогоднего урожая. Такая ситуация сложилась из-за засухи в Восточно-Казахстанской, Абайской и Павлодарской областях. Как известно именно в этих регионах производится 60% казахстанского подсолнечника. Из-за неблагоприятных погодных условий сбор семян подсолнечника сократится примерно на 200 тысяч тонн, что приведет к ранней остановке работы заводов.

Помимо этого, переработчики подсолнечного масла опасаются, что значительная часть урожая может уйти на экспорт, что приведет к дефициту, и следовательно и к росту цен на масло.

"Главные производители семян подсолнечника в мире - это Россия и Украина. В Украине, однозначно, урожайное сокращение есть, это уровень, примерно, на 5-6 миллионов тонн. Также ожидается снижение урожая в России, потому что в нескольких регионах была объявлена ЧС из-за засухи, в связи с этими факторами все-таки мы столкнемся с дефицитом масличного сырья, и мировая тенденция может пойти вверх по цене на подсолнечное масло. И тогда будет сложно удержать цены", - сказал эксперт.

Решение проблемы

Напомним, что сейчас в Казахстане установлена экспортная пошлина на семена подсолнечника, которая составляет 20% от стоимости, но не менее 100 евро за каждую тонну.

"Мы просим министерство сельского хозяйства ввести запрет на выделение квот на беспошлинный вывоз семян подсолнечника из республики с 1 сентября 2023 по 31 августа 2024 года. Производителям сельскохозяйственных продуктов будут предоставлять субсидии из средств, поступающих в бюджет страны от таможенной пошлины, при условии передачи подсолнечных семян на переработку отечественным маслозаводам. Стратегическое решение проблемы в том, что нужно мотивировать производителей и увеличивать субсидии в части приобретения техники, семян и удобрений", - считает Ядыкар Ибрагимов.

По словам эксперта все это скажется на увеличении посевных площадей и урожайности.

"Мы увеличим валовой сбор масличных, уровень загрузки маслозаводов, а это значит, мы снизим себестоимость выпуска готовой продукции, тем самым обеспечим продовольственную безопасность страны и выполним поручение президента по экспорту готовой продукции с высокой добавленной стоимостью", - добавил эксперт.

Накрутка цен

Отметим, что на сегодняшний день роста цен на подсолнечное масло в Казахстане пока не наблюдается. Если сравнивать текущие цены с прошлогодними, то от маслозаводов они снижены до 35%.

"Сейчас цена, примерно, составляет 480-550 тенге за литр, это отпускная цена от маслозаводов. Повышение цен на масло зависит от политики профильных министерств. Все зависит от того будет ли масличное сырье оставаться в внутри государства для переработки или вывозиться за границу", - пояснил Ибрагимов.

Эксперт добавил, что в ходе мониторинга торговых сетей страны, рынков и магазинов возле дома, были замечены недобросовестные предприниматели, которые завышали цены на масло и не соблюдали допустимые наценки на социально значимые продукты, которые не должны превышать 15%. Также он отметил что необходим государственный контроль и мониторинг рынка, чтобы выявлять недобросовестных предпринимателей которые занимаются накруткой цен на подсолнечное масло.