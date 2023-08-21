Подростковая преступность снизилась вдвое в Казахстане
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Об этом на брифинге в Астане сообщил старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД РК Лейла Алипбаева, передает корреспондент BaigeNews.kz.
"В целом, в результате принятых профилактических и законодательных мер за последние пять лет отмечается ежегодное снижение подростковой преступности. Начиная с 2018 года количество таких преступлений снизилось почти наполовину", - сообщила она.
Однако, по словам Алипбаевой, по итогам семи месяцев текущего года подростковая преступность все-таки увеличилась на 11 процентов.
"Несовершеннолетними, в основном, совершаются кражи, мелкие хищения, грабежи и хулиганства. Наиболее характерной причиной их совершения является отсутствие должного контроля за поведением детей со стороны родителей. Зачастую подростки задерживаются за нахождение вне жилых помещений и в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей", - отметила инспектор.
Она сообщила, что с начала года к административной ответственности уже привлечено свыше 64 тысяч родителей.
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