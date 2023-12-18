Подростки вырвали видеокамеру на новой остановке в Жезказгане

В Жезказгане студента и одиннадцатиклассника привлекли к административной ответственности за хулиганство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В социальных сетях появилось видео с участием двух подростков, которые повредили тёплую остановку и вырвали установленную в ней видеокамеру. Полицейские выяснили личность вандалов. Это студент колледжа Жезказгана и ученик 11 класса средней школы.

"24 ноября мы зашли на остановку погреться. Начали бороться с друзьями. Увидели камеру, вырвали её, чтобы видеосъёмки не было. Просим извинения", — рассказали подростки.

Инспекторы по делам несовершеннолетних управления полиции Жезказгана поговорили с их родителями. Несовершеннолетним предъявлено обвинение по статье 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство". Составлен административный протокол. Собранные документы направлены в специализированный городской административный суд, отметили в пресс-службе акимата Жезказгана.

"В городе участились факты порчи имущества. Буквально вчера мы установили несовершеннолетних, которые повредили видеокамеры на тёплых остановках. Сами знаете, остановки установлены недавно. Прошу всех родителей провести разъяснения со своими детьми, как вести себя в общественных местах и не портить имущество города", — обратился к горожанам начальник департамента полиции города Жезказган Асхат Дюсембеков.