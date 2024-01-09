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Подростка задержали в аэропорту Тараза

Сегодня, 21:55
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департамент полиции на транспорте Сегодня, 21:55
Сегодня, 21:55
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Фото: департамент полиции на транспорте

15-летнюю девушку, курившую на борту самолёта, задержали в аэропорту Тараза, передаёт BaigeNews.kz.

По прилёту авиарейса сообщением "Атырау - Тараз" авиакомпании SCAT сотрудникам линейного отделения полиции по акту передали правонарушителя.

"В ходе проверки транспортными полицейскими установлена 15-летняя жительница Атырау, которая во время полёта курила электронную сигарету в салоне самолёта. Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с несовершеннолетней, рассказали ей о вреде курения, употребления алкоголя и иных потенциально опасных психотропных веществ. А также дали рекомендации по соблюдению правил безопасности на борту самолёта", - сообщили в ДП на транспорте.

В отношении законного представителя девушки составлен административный протокол по части 1 статьи 127 КоАП РК - "Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего", наложен штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

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