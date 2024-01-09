Подростка задержали в аэропорту Тараза

"В ходе проверки транспортными полицейскими установлена 15-летняя жительница Атырау, которая во время полёта курила электронную сигарету в салоне самолёта. Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с несовершеннолетней, рассказали ей о вреде курения, употребления алкоголя и иных потенциально опасных психотропных веществ. А также дали рекомендации по соблюдению правил безопасности на борту самолёта", - сообщили в ДП на транспорте.