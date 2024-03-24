Подпольный цех по производству насвая ликвидировали в Астане

Свыше 2 тонн некурительного табачного изделия "насвай" изъяли сотрудники правоохранительных органов в Астане в ходе рейда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В Астане продолжается активная борьба с запрещенной табачной смесью. Рейды по выявлению незаконного распространения и употребления вейпов и насвая проходят во всех районах столицы.

Полицейские проверяют торговые точки и привлекают распространителей к административной ответственности.

За неделю рейдовых мероприятий было проверено свыше 500 торговых точек в пяти районах столицы.

Сотрудники Департамента полиции совместно с районными акиматами выявили порядка 70 фактов продажи некурительных табачных изделий, в том числе подпольные цеха по производству насвая.

В ходе рейда в столичном районе "Байконыр" полицейские обнаружили кустарный цех по производству насвая. Общая сумма изъятой незаконной продукции составляет свыше 10 млн. тенге.

Сотрудниками департамента полиции города Астана в ходе рейда в частном доме на пересечении улиц Омарова и Асан Кайгы было обнаружено хранение 2 тонн некурительного табачного изделия насвай.

В результате нарушителей привлекли к административной ответственности согласно статье 196 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) с наложением штрафа в размере 25 месячных расчетных показателей (МРП). Вся продукция была конфискована.

Рейды по торговым точкам столицы продолжаются ежедневно.

Фото и видео: акимат Астаны