Подозреваемых пока нет: МВД об изнасиловании мальчика в частной школе Алматы

Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев на брифинге в правительстве прокомментировал резонансный случай изнасилования ребёнка в частной школе Алматы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Данный случай зарегистрирован в ЕРДР, поэтому досудебное расследование начато, комментировать ход расследования и предрешать я его не могу. Процессуальный закон это запрещает", - сказал Марат Кожаев.

Он призвал дождаться окончания расследования.