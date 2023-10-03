Подозреваемых пока нет: МВД об изнасиловании мальчика в частной школе Алматы
Сегодня, 13:13
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Сегодня, 13:13Сегодня, 13:13
329Фото: primeminister.kz
Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев на брифинге в правительстве прокомментировал резонансный случай изнасилования ребёнка в частной школе Алматы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Данный случай зарегистрирован в ЕРДР, поэтому досудебное расследование начато, комментировать ход расследования и предрешать я его не могу. Процессуальный закон это запрещает", - сказал Марат Кожаев.
Он призвал дождаться окончания расследования.
"Давайте дождемся результатов расследования. Подозреваемых пока нет, необходимые экспертизы назначены. Просмотр камер проводится и другие необходимые вещи при расследовании – полный комплекс следственно-оперативных действий проводится", - резюмировал вице-министр.
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