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Подозреваемых пока нет: МВД об изнасиловании мальчика в частной школе Алматы

Сегодня, 13:13
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 13:13
Сегодня, 13:13
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Фото: primeminister.kz

Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев на брифинге в правительстве прокомментировал резонансный случай изнасилования ребёнка в частной школе Алматы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.  

"Данный случай зарегистрирован в ЕРДР, поэтому досудебное расследование начато, комментировать ход расследования и предрешать я его не могу. Процессуальный закон это запрещает", - сказал Марат Кожаев.

Он призвал дождаться окончания расследования.

"Давайте дождемся результатов расследования. Подозреваемых пока нет, необходимые экспертизы назначены. Просмотр камер проводится и другие необходимые вещи при  расследовании – полный комплекс  следственно-оперативных действий проводится", - резюмировал вице-министр.

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