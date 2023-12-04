Подозреваемого в потасовке с ножом задержали в Алматы
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49-летнего уроженца ВКО, подозреваемого в нанесении ножевого ранения, задержали в Алатауском районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой нра Polisia.kz.
"В ночь на 2 декабря в дежурную часть поступило сообщение из одной из больниц города о том, что к ним доставлен 27-летний мужчина с ножевым ранением в брюшную полость. После опроса потерпевшего установлено, что в одном из кафе произошел конфликт между мужчинами, сидевшими за соседними столиками. После нанесения удара, подозреваемый скрылся с места происшествия. Но в ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан. Это – гражданин Б., 1974 года рождения. Фигурант дал признательные показания", – рассказал начальник отдела полиции при УП Алатауского района Асхат Даулетияров.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 106 УК РК - “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека”. Мужчина водворён в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства устанавливаются.
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