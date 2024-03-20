Подозреваемого в особо крупном мошенничестве экстрадировали из ОАЭ

Cотрудниками Генпрокуратуры и МВД при содействии министерства иностранных дел Казахстана из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован подозреваемый Ш. для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

Его подозревают в том, что в 2010 году обманным путём убедил знакомого выступить в качестве гаранта для получения банковского займа и после получения денег скрылся, причинив потерпевшему ущерб на сумму свыше 260 миллионов тенге.

Около 10 лет подозреваемый находился в международном розыске.

В конце прошлого года его задержали на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Сейчас мужчина водворён в следственный изолятор Астаны.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.