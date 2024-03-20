Подозреваемого в особо крупном мошенничестве экстрадировали из ОАЭ
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Cотрудниками Генпрокуратуры и МВД при содействии министерства иностранных дел Казахстана из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован подозреваемый Ш. для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.
Его подозревают в том, что в 2010 году обманным путём убедил знакомого выступить в качестве гаранта для получения банковского займа и после получения денег скрылся, причинив потерпевшему ущерб на сумму свыше 260 миллионов тенге.
Около 10 лет подозреваемый находился в международном розыске.
В конце прошлого года его задержали на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
Сейчас мужчина водворён в следственный изолятор Астаны.
За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Самое читаемое
- Самый популярный город для переезда внутри страны назвали в Казахстане
- Общественный транспорт будет бесплатным в Шымкенте в честь Наурыза
- Как будущая ТЭЦ за 750 млн долларов изменит жизнь жителей Кокшетау
- Действующий герб представляет собой видоизмененный герб Казахской ССР - депутаты
- Около 1000 вывесок демонтировали в Астане