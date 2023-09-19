Подготовка к отопительному сезону: Смаилов дал две недели на устранение проблем

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил в двухнедельный срок устранить недоработки, касающиеся подготовки к отопительному сезону, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Смаилова, на сегодняшний день имеется стартовая готовность теплоисточников, однако при этом сохраняются риски незавершения подготовки некоторых из них в срок. Он подчеркнул, что до начала отопительного периода осталось очень мало времени.

"На ТЭЦ-2 в Темиртау ремонт котла №4 продлевается до конца октября. На Жезказганской ТЭЦ не завершен плановый ремонт котла №4, а на котле №9 – выполнено только 4% работ. С отставанием ведутся ремонтные работы на энергопредприятиях области Абай, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей. В то же время с учетом низкой нагрузки в начале отопительного сезона это не должно повлиять на температурные показатели в домах", — озвучил Алихан Смаилов.

Премьер отметил, акимам указанных регионов совместно с Минэнерго нужно проводить ежедневный мониторинг хода ремонтных работ и обеспечить в отопительный период необходимые тепловые мощности.

Он добавил, что на МАЭК запланированный капитальный ремонт энергоблока №3 перенесен на 2024 год, ведется аварийный ремонт энергоблока №2.

"На прошлой неделе я побывал в Мангистауской области и ознакомился с ходом ремонтных работ на МАЭК. Акимату региона необходимо держать на особом контроле их завершение и стабильность работы энергокомплекса", — сказал Алихан Смаилов.

Как отметил глава Правительства, соответствующий контроль должен быть обеспечен и за реконструкцией теплосетей в регионах. Порядка 70% работ выполнено в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областях и Шымкенте.