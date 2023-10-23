"Подъезд, центр адаптации, общежитие": как выживают бывшие детдомовцы Костаная в ожидании жилья

При этом в прошлом году бывшие воспитанники детских домов и интернатов Костаная получили только 69 квартир. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с сиротой, который более 10 лет стоит в очереди на заветную квартиру и столкнулся с множеством трудностей. Одной из самых непреодолимых, по его мнению, стало чиновничье равнодушие. История одного человека показательна: в похожих условиях и обстоятельствах живут тысячи сирот.

Подъезд как дом

Пока ожидал свою очередь на жилье бывший воспитанник интерната Марат Бучиев, где только не жил. Вот только в собственной квартире не получается никак: в очереди на жилье он стоит уже 13 лет. Его мать отказалась от него, и Марат воспитывался в коррекционной школе-интернате для детей с проблемами в умственном развитии, оставшихся без попечения родителей. Диагноз, поставленный в казенном учреждении, Марат не признает. Говорит, что тогда его "штамповали" всем сиротам без разбору. Да и трудно поверить в это, слушая, как грамотно парень рассуждает о проблемах очередности на жилье и философствует о жизни.

В 2008 году Марат закончил школу-интернат и поступил в профессиональный лицей сферы обслуживания на мастера по ремонту обуви. Затем перевелся на курсы поваров, а в 2010 году встал в очередь на жилье.

"После окончания интерната сироты представлены, по сути, самим себе. Одно время я жил в подъезде, потому что был уже доведён до крайнего состояния. Я просто не знал, куда идти. Где приходилось, там и спал. Лестничная площадка была моей постелью. Потом как бездомный попал в Центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства. На тот момент я потерял все документы, и мне их там восстановили", - вспоминает Марат Бучиев.

Сейчас у Марата есть не только документы. Сейчас у него – жена и трое детей. Супруга из полной семьи, познакомились они в соцсетях. Марат говорит, что знакомые отговаривали Диану общаться с ним и даже предлагали деньги, чтобы она вернулась домой и прекратила общение с сиротой. Только Диана никого не послушала.

"Восемь месяцев мы жили гражданским браком, а потом я сказал, что это не правильно. Жить как семья надо в браке официальном. Сыграли скромную свадьбу, воспитываем троих детей", - говорит Марат.

За работой – к акиму

Смелости Марату не занимать. В 2018 году он прославился в СМИ после эмоциональной речи на отчетной встрече акима города. По словам сироты, тогда он жил в подъезде и на мероприятие собирался решительно. Ему было что сказать градоначальнику.

"Помню, была зима, а я ночевал в подъезде. Пошел умыться под уличной колонкой. Вода была ледяная. Там же, на улице, переоделся и отправился на отчетную встречу. Когда дело дошло до вопросов из зала, я встал, подошел к микрофону и спросил у акима, как молодым людям устроиться на работу, если везде требуют опыт и стаж. Весь зал аплодировал, а аким поручил устроить меня на работу. На следующий же день за мной приехал директор костанайской теплокомпании, отвез меня на предприятие. Там же я переночевал, а на утро вышел на работу в котельную", - вспоминает Марат.

В котельной он проработал около года, затем трудился и в пекарне, и в горэлектросетях. Недавно перенес операцию и с работы ушел. Предстоит еще одна операция по удалению грыжи. Супруга Диана признается, что с деньгами сейчас очень туго, она, несмотря на то, что на руках двухлетняя дочь, выходит на подработку. Так и поддерживают друг друга.

"Клоповник"

Марат говорит, что своих детдомовские не бросают. Было время, когда он жил у друга-сироты Николая Жиделева. Парень снимал малосемейку в 15 квадратных метров вместе с гражданской женой и сыном. Но ежедневно к нему приходили переночевать до 10 человек. Такие же выпускники детских домов. После того, как история сирот резонансно прогремела на всю республику, их определили в социальное общежитие. Казалось бы, крыша над головой есть, а аренда смешная - 500 тенге в месяц плюс коммунальные расходы. Только вот условия для жизни там не всех устроили. Сироты жаловались на холод и сырость. В 2020 году здесь сделали ремонт. Но Бучиевы говорят, что лучше особо не стало.

"Это общежитие - оно всё в клопах и тараканах. Раз 20 мы свою комнату травили, толку никакого нет. Жить не то, чтобы сложно. Тут настоящее выживание идёт. Сейчас ещё не сильно холодно. А когда морозы, зуб на зуб не попадает, просто невозможно. Все спасаются только электрическими плитками или пушками, но свет они мотают, мама не горюй. А всё из-за чего? Потому что нет нормального отопления", - рассказывает Марат.

Диана продолжает, мол, ремонт сделали, а толку нет.

"Замки на окнах толком не закрываются, дует с подоконников. У нас в комнате одна стена треснула сильно, я её замазала. Раньше двери стояли нормальные, а сейчас дёрнешь за ручку, она отвалится сама. Ремонт делали в 2020 году. За плинтусами были огромные щели, мы туда вещи засовывали, чтобы теплее было. Дождь пройдёт, в коридорах течь начинает, видны подтёки. В туалете кусками всё отваливается, стенка вся чёрная. Сырость в комнатах страшная. Вещи потом все пропитываются этим запахом. Розетка однажды загорелась, мужа дома не было, кое-как сама потушила пожар", - говорит Диана.

Обещанного десятилетиями ждут

В этом социальном общежитии живут многодетные, малоимущие, дети-сироты, инвалиды. Марат Бучиев говорит, что куда не пойди, к социально-уязвимым гражданам относятся как к отбросам. Особенно не жалует он отдел жилищных отношений.

"В отделе жилищных отношений все от нас шарахаются, очень грубо разговаривают, чуть что - грозят записать на камеру, хотя сами провоцируют конфликт. Это хорошо, что сейчас сделали единый день приёма граждан, можно обратиться со своей проблемой к любому чиновнику. А раньше, чтобы попасть к акиму на прием, нужно было месяцами ждать", - говорит Марат.

Периодически сироты ходят в отдел жилищных отношений, чтобы вступиться друг за друга. Марат рассказывает про своего друга Сергея Бабушкина. Он не только сирота, но инвалид. Закончил интернат в 2009 году, а очередь на жилье не подошла до сих пор.

"Я задаю вопрос руководителю отдела жилищных отношений, почему так происходит, на что он мне сказал: "Всё в рамках закона, обращайтесь в суд, если что-то не нравится". Как они распределяют это жилье? К примеру, у нас в общежитии живет Екатерина Белякова. Она сирота и многодетная мама. Была в очереди вторая, а потом узнала, что теперь стоит за тысячу. Я был 35-й по счету, сейчас 32-й. Моя очередь очень медленно двигается, хотя недавно сиротам вручали ключи. Получается, всего три человека получили квартиры?", - задается вопросом Марат Бучиев.

25 октября состоится очередная комиссия по распределению жилья, после которой Марат должен получить жилье, которое ждал 13 лет. Ему полагается трехкомнатная квартира, однако в отделе жилотношений сказали, что все большие квартиры разобрали.

"Чиновники равнодушно говорят, что других вариантов у них нет, мол, хотите берите, хотите нет. Но мы уже даже на двухкомнатную квартиру согласны, лишь бы было свое жилье. Просто удивляет, с каким пренебрежением относятся к очередникам", - сетует Диана.

Мечта всей жизни

Марат, несмотря на все испытания, которые выпали на его долю, продолжает мечтать. Естественно, о собственной крыше над головой. Но есть еще одно заветное желание, которое он обязательно исполнит.

"Я хочу показать своей семье интернат, где я вырос. Рассказать детям историю своей жизни, провести для них небольшую экскурсию по местам, которые мне дороги. Взять сладости и раздать их воспитанникам интерната, чтобы увидеть счастье в их глазах", - задумчиво говорит Марат.

А еще Марат сделал большое для себя самого дело: он простил свою мать.

"Я горжусь тем, что у меня есть мама. Я её хоть очень поздно, но обрёл. Нашел благодаря неравнодушным людям. Теперь у меня большая семья: нас четверо братьев и четверо сестер. Простил ее, ещё когда жил в интернате. Просто для себя решил, что не нужно таскать на сердце такой тяжёлый груз", - говорит Марат.

А еще Марату Бучиеву не нравится, когда про него говорят "сирота". Кичиться этим он не хочет. Говорит, что это лишь официальный статус, а себя сиротой он не считает давно.