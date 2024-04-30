Поддержка от бизнеса: более 200 млрд тенге собрано на помощь пострадавшим от паводков

В Казахстане в режиме реального времени по 10 республиканским телеканалам транслируют общенациональный телемарафон "Біз біргеміз!". В рамках марафона озвучили, какую помощь оказал бизнес пострадавшим от паводков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Для поддержки и восстановления жизненно важной инфраструктуры владельцы крупных компаний и квазигоссектор ежедневно перечисляют деньги. По 40 миллиардов тенге направили группа компаний Казахмыс и акционеры ERG, 30 миллиардов выделил Тимур Кулибаев, 20 миллиардов - Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе.

За каждым меценатом закреплена конкретная область.

По состоянию на 29 апреля собрано больше 200 миллиардов тенге. Их направят на строительство домов, школ, дорог. В фондах "Казакстан халкына" и "Демеу" собрано почти по 15 миллиардов. Помимо этого в Минфине сообщили, что в резерве правительства есть ещё 55 миллиардов тенге. За каждым выделенным тенге следит Антикоррупционная служба.

"Во главу угла поставлена задача по жёсткому контролю за целевым использованием и эффективным распределением средств. Руководители центральных подразделений ориентированы на недопущение хищения бюджета при ликвидации последствий, а также на пресечение любых злоупотреблений и манипуляций при выделений средств госсподдержки", - сказал официальный представитель Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

Большая помощь оказывается пострадавшим и государством, частными лицами. Значительная часть средств была собрана благотворительными фондами.