Почти сотню подтопленных домов за сутки продезинфицировали в Казахстане

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты МЧС проводят дезинфекцию подтопленных домов и территорий, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил представитель МЧС РК Аскар Шарип на брифинге в СЦК, за прошедшие сутки в Северо-Казахстанской области проведена дезинфекция 97 подтопленных домов, в Кульсары и Жылыойском районе Атырауской области - двух многоэтажных жилых домов и территории.

"В пригородных территориях г. Уральска Западно-Казахстанской области проведена аналогичная работа подтопленных территорий общей площадью 65 га", — сообщил Аскар Шарип.

Вместе с тем продолжаются работы по откачке воды. За сутки в Петропавловске и Кызылжарском районе СКО отведена и откачана вода из 704 домов и 219 дворовых территорий. Всего откачано 130 227 кубометров воды. Также в регион направлены силы и средства из ДЧС г. Алматы, области Абай, Костанайской, Павлодарской областей для проведения противопаводковых работ.

По республике отведена и откачана вода из 9 660 жилых домов и 3 213 дворовых территорий. Откачано 16 млн кубометров талой воды.

"В селах Куйлыс, Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы, ежечасный мониторинг уровня воды реки Торгай. За сутки уложено 4 600 мешкотар и 710 тонн инертных материалов", — добавил спикер.

В целом вернулись в свои дома 50 467 человек, 5 447 человек остаются в пунктах временного размещения.

В противопаводковых работах задействовано 11 458 человек и 1 289 единиц техники, 329 водооткачивающих средств и 68 плавательных средств, 6 воздушных судов.