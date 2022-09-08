Почти полмиллиарда тенге вернули себе казахстанцы за нарушение прав потребителей

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С начала года в Комитет по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции поступило свыше 12 тысяч обращений, рост которых по сравнению с прошлым годом составил порядка 140 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ведомства.

Как отметили в комитете, покупатель в торговых сделках часто оказывается уязвимой стороной. При этом большинство претензий предъявляются в адрес розничной торговли, бытовых услуг, электронной коммерции. Если бизнесмены в процессе купли-продажи не желают выполнять обязательства, предписанные законом, люди идут за помощью к государственному органу.

В ДЗПП Костанайской области в 2022 году обратились более 1000 потребителей с жалобой на местное ТОО, незаконно повысившее тариф на услуги по вывозу твердых бытовых отходов. Сумма тарифа была утверждена без сессии маслихата и составила 340 тенге с человека в месяц. Департамент направил соответствующий иск в суд, где выступал в качестве третьего лица. В августе решением областного специализированного межрайонного экономического суда требования истцов были удовлетворены, а тариф снижен до 250 тенге.

В Западно-Казахстанской области 35 заявителей просили вернуть в одном из магазинов денежные средства за массажные накидки. Сотрудники госоргана подготовили и направили претензию продавцу и исковое заявление в суд. Но людям в досудебном порядке вернули их деньги в размере более 23 миллионов тенге.

Подобные случаи имели место в Нур-Султане. Двое горожан приобрели массажные кресла на общую сумму свыше 1,5 миллиона тенге. Товар оказался некачественным, и клиенты решили его вернуть. С помощью департамента КЗПП все деньги были возвращены.

Ещё одна жительница столицы купила в салоне шубу ненадлежащего качества за 505 тысяч тенге. Отдавать назад деньги покупательнице отказались. Дело дошло до суда. В итоге женщине вернули всю стоимость шубы.

В автосалоне Шымкента мужчина купил новую иномарку за 11 миллионов тенге. Спустя два месяца он обнаружил, что крыло и правая дверь машины покрашены. Салон отказал в обмене на другой автомобиль, и автовладелец пожаловался в ДЗПП. Благодаря юридической защите заявителю произвели обмен на новое авто.

В Уральске местный житель купил в магазине бракованный мопед. В конце августа суд вынес решение в пользу потребителя, которому будет возвращена стоимость товара в сумме 460 тысяч тенге.

В Акмолинской области зарегистрировано семь случаев обращений граждан в ведомство. Они просили разобраться с отказом возврата денег интернет-магазином. Приобретённые в нём товары оказались низкого качества. Департамент подготовил претензии в адрес интернет-магазина, разъяснил права клиентов и обязанности продавца. В конечном итоге деньги вернули всем семи потребителям.

Жительница Шымкента заказала мастеру кухонный гарнитур, внесла по договору предоплату —1,6 миллиона тенге. Мебель должны были доставить в течение 10-15 суток, но по халатности срок растянулся на шесть месяцев. После обращения в городской ДЗПП изготовитель полностью исполнил договорные обязательства.

Аналогичный факт произошёл в Уральске. Деньги за новую мебель жители отдали, а взамен ничего не получили. Горожане просили производителя вернуть уплаченный взнос, но безуспешно. Сотрудники департамента по защите прав потребителей помогли довести дело до суда, решением которого иск удовлетворён полность. С ответчика взыскали 1,1 миллиона тенге за товар и 500 тысяч тенге за моральный вред.

Как отметили в Комитете, таких примеров нарушения потребительских прав множество, и происходят они по всей стране. Телефоны, ноутбуки, матрасы, холодильники, спортинвентарь, другие товары и услуги ненадлежащего качества становятся проблемой во взаимодействии покупателей и продавцов.

За восемь месяцев уполномоченный орган направил в суд 63 иска. Но в большинстве случаев спорные моменты ограничиваются и благополучно разрешаются в досудебных разбирательствах.

Сумма возращённых потребителям средств за восемь месяцев уже составила 496,2 миллиона тенге, в прошлом году за аналогичный период эта цифра составила 258,8 миллиона тенге, темп роста составил 191,7 процента.