Почти на 2 млн тенге оштрафовали строившего ФОК подрядчика в Акмолинской области

Проверку качества ремонта и строительства объектов жизнеобеспечения начали в Акмолинской области по поручению акима. За выявленные нарушения уже оштрафован один из подрядчиков, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники Управления государственного архитектурно-строительного контроля проверили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Родина Целиноградского района. Договор с подрядной организацией заключён на общую сумму более двух миллиардов тенге на два года.