Почти на 2 млн тенге оштрафовали строившего ФОК подрядчика в Акмолинской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Проверку качества ремонта и строительства объектов жизнеобеспечения начали в Акмолинской области по поручению акима. За выявленные нарушения уже оштрафован один из подрядчиков, передаёт BaigeNews.kz.
Сотрудники Управления государственного архитектурно-строительного контроля проверили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Родина Целиноградского района. Договор с подрядной организацией заключён на общую сумму более двух миллиардов тенге на два года.
"Выявлены нарушения действующих государственных нормативов при возведении фундамента. В отношении подрядчика ТОО "Риголит" составлен протокол об административных правонарушениях по части 2 статьи 312 КоАП РК. Выдано предписание об устранении нарушений. Постановлением Целиноградского районного суда ТОО привлечено к административной ответственности за отклонение от проекта с наложением административного штрафа в сумме 1 932 000 тенге без лишения лицензии", - сообщили в пресс-службе акимата области.
Самое читаемое