Почти миллиард тенге хотели потратить на праздничное оформление одного района в Караганде
Сегодня, 11:10
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Сегодня, 11:10Сегодня, 11:10
140Фото: baigenews.kz
Прокуратурой района Әлихан Бөкейхан города Караганды отменен трехгодичный конкурс по праздничному оформлению района на общую сумму 985 156 250 тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.
По протесту прокурора конкурс акимата района отменен и приведен в соответствие с объявлением конкурса на 1 финансовый год.
"Основанием стало нарушение Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания, где предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для заключения договора на срок более года.
Увеличение срока исполнения договора заказчиком, ограничивало участие потенциальных поставщиков по признакам показателя финансовой устойчивости", - говорится в сообщении.
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