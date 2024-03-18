Почти миллиард тенге хотели потратить на праздничное оформление одного района в Караганде

Прокуратурой района Әлихан Бөкейхан города Караганды отменен трехгодичный конкурс по праздничному оформлению района на общую сумму 985 156 250 тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.

По протесту прокурора конкурс акимата района отменен и приведен в соответствие с объявлением конкурса на 1 финансовый год.