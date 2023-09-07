Почти 9 миллионов тенге выманили сетевые аферисты у казахстанцев

Сразу три факта интернет-мошенничества зарегистрировали акмолинские полицейские в разных районах области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мошенники продолжают действовать по привычной схеме – обзванивают жителей, притворяются сотрудниками банка и предлагают перевести средства на безопасный счет.

На это раз жертвой мошенников стали сразу три жителя Акмолинской области.

К примеру, 58-летний житель Степногорска рассказал следователям, что 4 сентября на его телефон поступил звонок от сотрудника банка.

"Он, желая “обезопасить” личные счета, следовал инструкции звонившего и практически сам перевел накопленные 6,3 млн тенге на счета сетевых аферистов", - отметили в полиции.

Для жительницы Косшы звонок от мошенников также стал большой неожиданностью.

"Лжесотрудники банка настолько запутали женщину, что она собственноручно установила на свой телефон мобильные приложения нескольких банков и оформила денежные кредит в сумме 1,7 млн тенге. Деньги в последующем был переведены на счет мошенников", - говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация произошла и с жительницей Сандыктауского района, которая после звонка лжеменеджера банка лишилась 1 млн тенге.

Граждане, обратившиеся в полицию, поверили лжесотрудникам банка и вмиг лишились не только личных накоплений, но и вынуждены оплачивать кредиты, перечисленные мошенникам.

По всем фактам полицейскими начаты досудебные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 190 УК РК “Мошенничество”, принимаются меры по раскрытию данных преступлений.



