Почти 500 туалетов не хватает в туристических местах Казахстана

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Минкультуры и спорта провело исследование состояния инфраструктуры туристских дестинаций и гранд-туров Казахстана. Проблемы выявили в каждом регионе, передаёт BaigeNews.kz.

"Необходимо установить 493 туалета, указатели, мусорные контейнеры, повысить качество работы Интернета и сотовой связи, проложить внутренние дороги до туристических баз. Кроме того, специалисты проинспектировали вокзалы, автозаправочные станции, пункты питания и другие объекты. Местные исполнительные органы должны активизировать работу по улучшению "мягкой" инфраструктуры, подведению коммуникаций и строительству туалетов", - сообщили в ведомстве.

Государство готово субсидировать содержание санитарно-гигиенических узлов, выделяя на каждый по 83 тысячи тенге ежемесячно.

"По актуальным данным, одобрено 11 заявок на субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов: три в Акмолинской области, по две в Жамбылской, Карагандинской и Костанайской областях, по одному в Восточно-Казахстанской и Абайской областях.