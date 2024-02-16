Почти 5 тыс километров дорог закрыты в Казахстане
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Об обстановке на республиканских трассах в Казахстане сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями в девяти областях введены временные ограничения на движение транспорта на участках дорог республиканского значения. Общая протяженность участков с ограничением составляет 4 826 километров", - говорится в сообщении.
В Абайской области введены ограничения на 4 дорогах протяженностью 1 422 км:
- "Семей – Калбатау – Богаз";
- "Таскескен – Бакты";
- "Калбатау – Таскескен - граница Жетысуской области";
- "Семей - Кайнар".
В Алматинской области из-за сильных снегопадов и неблагоприятных погодных условий в соседних Жамбылской и Жетысуской областях ограничено движение на трёх трассах протяженностью 635 км. Ограничения затрагивают следующие направления:
- "Жанакурлыс - граница Жамбылской области";
- "Подъезд к турбазе Алматау";
- "Пункт взимания платы - граница Жетысуской области", "Шелек - Кокпек";
- "Аласа – Кеген - Нарынкол".
В Восточно-Казахстанской области в связи с понижением температуры до минус 40 градусов введено ограничение движения для автомобилей, оснащённых дизельными двигателями и пассажирских автобусов по области по всем направлениям.
В Жамбылской области из-за сильного снегопада закрыт проезд между сёлами Кенен и Кайнар протяжённостью 79 км. Для обеспечения непрерывности движения предоставлен альтернативный маршрут через старый Кордайский перевал.
А также в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта участке между границей с Алматинской областью и селом Кордай общей протяжённостью 71 км.
В Жетысуской области в связи с метелью, отсутствием видимости на дорогах, а также из-за введения ограничений в Абайской области, перекрыто движение на 4 дорогах общей протяжённостью 671 км.
Направления:
- "Коктума – Достык";
- "Граница Алматинской области - Пункт взимания платы";
- "Перевал Алтын Емель";
- "Граница Алматинской области – Ушарал - граница Абайской области".
В Карагандинской области из-за мороза ограничено движение для автомобилей, оснащённых дизельными двигателями и пассажирских автобусов между посёлком Новостройка и Балхашом протяжённостью 349 км.
В Костанайской области ограничено движение всех видов автотранспорта на дороге протяженностью 83 км от границы с Улытауской областью до Аркалыка.
В Северо-Казахстанской области в связи с метелью и отсутствием видимости на дороге протяженностью 163 км между сёлами Возвышенка и Рощинское ограничено движение всех видов автотранспорта.
В Улытауской области из-за неблагоприятных погодных условий, включая метель и плохую видимость на дороге, ограничено движение на дороге протяжённостью 115 км между селом Улытау и границей Костанайской области.
В зимнем содержании дорог республиканского значения задействовано 704 единицы техники и 1 438 рабочих.
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