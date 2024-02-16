Почти 5 тыс километров дорог закрыты в Казахстане

Об обстановке на республиканских трассах в Казахстане сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в девяти областях введены временные ограничения на движение транспорта на участках дорог республиканского значения. Общая протяженность участков с ограничением составляет 4 826 километров", - говорится в сообщении.

В Абайской области введены ограничения на 4 дорогах протяженностью 1 422 км:

"Семей – Калбатау – Богаз";

"Таскескен – Бакты";

"Калбатау – Таскескен - граница Жетысуской области";

"Семей - Кайнар".

В Алматинской области из-за сильных снегопадов и неблагоприятных погодных условий в соседних Жамбылской и Жетысуской областях ограничено движение на трёх трассах протяженностью 635 км. Ограничения затрагивают следующие направления:

"Жанакурлыс - граница Жамбылской области";

"Подъезд к турбазе Алматау";

"Пункт взимания платы - граница Жетысуской области", "Шелек - Кокпек";

"Аласа – Кеген - Нарынкол".

В Восточно-Казахстанской области в связи с понижением температуры до минус 40 градусов введено ограничение движения для автомобилей, оснащённых дизельными двигателями и пассажирских автобусов по области по всем направлениям.

В Жамбылской области из-за сильного снегопада закрыт проезд между сёлами Кенен и Кайнар протяжённостью 79 км. Для обеспечения непрерывности движения предоставлен альтернативный маршрут через старый Кордайский перевал.

А также в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта участке между границей с Алматинской областью и селом Кордай общей протяжённостью 71 км.

В Жетысуской области в связи с метелью, отсутствием видимости на дорогах, а также из-за введения ограничений в Абайской области, перекрыто движение на 4 дорогах общей протяжённостью 671 км.

Направления:

"Коктума – Достык";

"Граница Алматинской области - Пункт взимания платы";

"Перевал Алтын Емель";

"Граница Алматинской области – Ушарал - граница Абайской области".

В Карагандинской области из-за мороза ограничено движение для автомобилей, оснащённых дизельными двигателями и пассажирских автобусов между посёлком Новостройка и Балхашом протяжённостью 349 км.

В Костанайской области ограничено движение всех видов автотранспорта на дороге протяженностью 83 км от границы с Улытауской областью до Аркалыка.

В Северо-Казахстанской области в связи с метелью и отсутствием видимости на дороге протяженностью 163 км между сёлами Возвышенка и Рощинское ограничено движение всех видов автотранспорта.

В Улытауской области из-за неблагоприятных погодных условий, включая метель и плохую видимость на дороге, ограничено движение на дороге протяжённостью 115 км между селом Улытау и границей Костанайской области.

В зимнем содержании дорог республиканского значения задействовано 704 единицы техники и 1 438 рабочих.