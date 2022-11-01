Почти 49 млрд тенге выделят полицейским Астаны на 2023-2025 годы

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Департаменту полиции Астаны на трехлетний период с 2023 по 2025 год предусмотрено финансирование в размере 48 728 000 000 тенге. Об этом стало известно на заседании столичного маслихата по обсуждению проекта бюджета города, передает BaigeNews.kz.

Из этой суммы на 2023 год приходится 16 128 400 000 тенге. Основые расходы будут направлены на содержание 2863 сотрудников различных подразделений депортамента полиции, а также на обмундирование, содержание имущества ДП и технических средств, медикоментов и прочего.

Планируется, что в 2023 году департамент полиции Астаны закупит:

17 тысяч единиц спецтехники и видеорегистраторы;

1780 единиц арттехвооружения;

17 единиц средств связи;

156 единиц компьютерной и оргтехники, мобильные планшеты, АТС, считыватели паспартов и так далее.

На эти нужны будет выделен один миллиард тенге.

Также свыше 15 миллионов тенге предусмотрены в рамках поощрений гражданам, оказавшим содействие в охране правопорядка. На проведение информационно-пропагандистической работы, выявление и сокращения распространения наркотиков с целью снижение наркозависимых, будет выделено 18 900 000 тенге.