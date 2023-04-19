Почти 300 тысяч мест не хватает в школах Казахстана — Кульгинов

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Текущие темпы ввода новых школ не успевают за демографическими и миграционными процессами, особенно в крупных городах. Так, дефицит ученических мест составляет 270 тысяч, количество трёхсменных школ – 143, аварийных – 52, в стране до сих пор действуют свыше 300 саманных и деревянных школ. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов в Астане на совещании по вопросам социально-экономического развития страны, передаёт BaigeNews.kz.

"В стране около 3000 школ имеют скорость интернета четыре мегабита в секунду. Это почти ничего. А по стандарту должно быть 20 мегабит в секунду. Существует дефицит около 4000 педагогических кадров. В общежитиях не хватает 70 тысяч мест. Большая часть его приходится на такие крупные города, как Алматы и Астана", — заявил заместитель премьер-министра.

По словам Кульгинова, для решения этих вопросов приняты соответствующие концепции и реализуется национальный проект.

"До 2026 года предусмотрено строительство двухсменных школ на 1,5 миллиона мест. Более половины из них будут реализованы в рамках проекта "Комфортная школа". Эта проблема полностью решена. Поэтому считаю, что акимам нужно строить школы не только из бюджетных средств, но и за счёт инвесторов в ГЧП и других источников", — сказал он.

Кульгинов добавил, что по результатам международных исследований, уровень знаний казахстанских школьников отстают от среднего показателя стран ОЭСР.