Почти 11 тысяч человек находятся в розыске в Казахстане

По данным Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры в настоящее время в розыске находятся 10 748 лиц, из них без вести пропали 2 176, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на генеральную прокуратуру.

Как отметили в комитете, большая часть без вести пропавших зарегистрирована в Алматы – 287, в Карагандинской области – 221, в Павлодарской области – 170 и Алматинской области - 167.

"Чаще всего пропадают мужчины (77%) в возрасте от 30 до 49 лет при различных обстоятельствах. Ушли из дома и не вернулись – 1 634 лица, пропали с автотранспортом - 74, ушли с работы – 36. Также, в стране разыскивают 2 372 лица, скрывшихся от следствия и суда", - говорится в сообщении.

Среди разыскиваемых в основном числятся мужчины (89%) в возрасте от 31 до 40 лет. Наибольшее их количество разыскивается за мошенничество (510), кражи (318) и убийства (146).