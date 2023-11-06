Почему численность сельского населения падает в Казахстане

Качество жизни в сельской местности в Казахстане по многим показателям уступает городскому уровню. Это касается таких важных для жизнеобеспечения сфер, как социальная инфраструктура, коммунальные условия, бизнес-климат. В отдаленных уголках страны существует проблемы с доступностью к образованию, медицинским объектам, финансовым ресурсам, культурно-развлекательным центрам. Блага цивилизации тоже находятся не на должном уровне – это касается и дорог, и инженерных коммуникаций. Комфорта нет ни для подрастающего поколения сельчан, ни для людей работоспособного возраста и пенсионеров. Эти факторы, соответственно, усиливают процессы урбанизации в стране. Но главная причина оттока из сел кроится в том, что люди не видят возможностей для улучшения своего финансового положения за счет сельхозпроизводства. Большая часть сельчан имеют свое частные подворья, но в выходе за его рамки и в укрупнении они не видят смысла, так же, как и в совершенствовании технологий и увеличении производительности. Эксперты же отмечают, что для таких домохозяйств нужно отлаживать процессы по централизованному сбыту продукции и стимулировать их к росту стимулами, доступом к кредитным ресурсам. Подробнее – в материале BaigeNews.kz.

Города не в состоянии принять сельчан

На уходящей неделе Бюро национальной статистики РК опубликовало окончательные данные по численности населения в Казахстане, основанные на последней общенациональной переписи. Результаты показали, что за 12 лет в республике доля сельского населения сократилась с 43,9% до 38,8%. В стране насчитывается 6 295 сельских населенных пунктов, где проживают 7,5 млн жителей.

В самой урбанизации нет ничего плохого, если она происходит плавно и дает возможности для улучшения качества жизни, адаптации в городской среде, профессионального и гуманитарного развития, решившимся на переезд гражданам. Однако казахстанские города, ставшие точками притяжения – Астана и Алматы, не готовы принять весь поток новоприбывающих. С миграционными притоками не справляются ни коммунальная, ни социальная, ни транспортная инфраструктуры. Впрочем, и в областных центрах имеются проблемы. Полноценное жилье в первую очередь по ценовым критериям для многих выходцев из сел в мегаполисах недоступно. Людям приходится арендовать квадратные метры, тратя на это значительную часть своих заработков. При том, что арендуемые площади не всегда отвечают нормам безопасности. Это жилье зачастую находится в районах, где отсутствует обеспечение коммунальными коммуникациями – центральным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением. Переполненные школы и больницы тоже стали частью современной городской среды. Экологическая обстановка в крупных городах неблагоприятная. И здесь уже встает вопрос – находят ли "лучшую жизнь", которую вынуждены искать люди в больших городах? Возможно, что какая-то часть из них и достигает желаемых целей, но большая часть едва сводит концы с концами. То есть, такая внутренняя миграция больше токсична, нежели несет положительный эффект.

Разворот в провинцию

В Астане на этом фоне задумались над регулированием миграционных потоков. Также в столице обсуждается вопрос ограничения объемов жилищного строительства, так как мощности коммунальных предприятий и сетей в городе ограничены. В целом в стране появился дискурс о необходимости разворота в сторону развития регионов, включая сельские территории. Разбалансировка в виде развивающегося центра и угасающей провинции не позволяет использовать в полной мере все возможности, которые предоставляет такое благо, как территориальный ресурс, то есть наличие земли.

Но и сказать, что в стране ничего не предпринимается в этом направлении нельзя. В Казахстане запущена программа "Ауыл-Ел бесігі", которая предполагает развитие сельских территорий. Из 6 295 существующих сельских населенных пунктов, согласно проекту, по 3,5 тысячам НСП потенциал оценивается, как высокий, - в них проживает 93% сельчан. Программа предусматривает модернизацию транспортной инфраструктуры, систем водоснабжения, электроэнергии, газоснабжения, социальных объектов, сельхозкооперацию.

Есть также Концепция развития сельских территорий до 2028 года, Национальный проект "Модернизация здравоохранения в селах", программа "С дипломом - в село". В своем недавнем послании народу Казахстана глава государства поручил увеличить объемы ипотечным кредитованием районы, моногорода и села. Жилищный вопрос, к слову, в сельской местности также стоит в повестке.

Однако в части реализации имеются проблемы. Например, в вопросе обновления основных фондов сложность заключается в привлечении инвесторов в коммунальную сферу, ввиду убывающей миграции.

В сельской местности продолжает оставаться актуальной проблема занятости. Из 7,5 млн жителей, по данным официальной статистики, статус работающих в рамках трудового законодательства в селах имеют только 1,1 млн человек. 452 тысячи сельчан официально зарегистрированы как безработные, 387 тысяч - имеют статус самозанятых. Причем 29,6 тысяч человек являются непродуктивно занятыми, то есть их доходы не отличаются стабильностью.

Производительность нужно наращивать

Сельхозотрасль в стране в силу климатических условий по большей части зависит от сезоного фактора и считается достаточно рисковой. Но тем не менее, перспективы для развития имеются. Потребление продовольствия растет внутри страны, спрос увеличивается и на зарубежных рынках.

По мнению аналитиков Halyk Finance, в агросекторе нужно повышать производительность труда. Именно ее низкий уровень снижает развитие сельского хозяйства. На сегодня, грубо говоря, можно признать, что не только основные фонды изношены, но и технологии производства в отрасли устарели.

Важно обеспечить аграриев возможностью приобретать качественные семена, гербициды, корма, топливо, обновлять оборудование и технику, иметь доступ к земельным ресурсам. Также необходимо стимулировать фермеров к применению новых, эффективных технологий. Все это должно проводиться в связке с научными институтами.

Экономист Сауле Ахметжанова отмечает, что сельское хозяйство в Казахстане отличается наличием большой доли мелкотоварного производства. Например, оно характерно для некоторых направлений отрасли животноводства и растениеводства.

"80% сельхозсырья в стране производится за счет домохозяйств, то есть личного подсобного подворья. И здесь важно учитывать, что в основной своей массе сельчане не видят мотивации вкладываться в модернизацию своего производства, так как занимаются они натуральным хозяйством больше для самообеспечения, нежели для получения прибыли. Излишки произведенной продукции они больше рассматривают как побочный эффект от своей сельскохозяйственной деятельности", - говорит спикер.

В наращивании производительности, а уж тем более модернизации ЛПХ не видят смысла из-за отсутствия достаточных земельных ресурсов, доступности финансирования, так как нет залогового обеспечения. Субсидирование для них как для мелких товарных формирований не предусмотрено. Все издержки они несут за счет собственного кошелька.

Также она отмечает, что необходимо работать с механизмами сбыта первичной (сырья) сельхозпродукции.

"Сейчас на практике скупкой молока, к примеру, занимаются посредники, которые приобретают его по низким ценам, а поставляют на предприятия переработки втридорога. Здесь свою роль играет и качество молока, так как в основном сложно отследить соблюдение санитарных норм. Это тоже может сказываться на стоимости конечного молочного продукта. Эти процессы нужно отлаживать, делать их централизованными", - говорит эксперт.

Она считает, что в сельской местности также необходимо развивать сегмент переработки, что позволит упросить для мелких аграриев сбыт. Еще один вариант – развитие сельхозкооперации. В Казахстане с 2015 года действует закон "О сельскохозяйственной кооперации", позволяющий мелким домашним хозяйствам объединять усилия в решении ряда вопросов. С 2019 года в стране реализуется программа развития кооперации. Ее участники могут привлекать займы по льготной ставке в 2,5% на пополнение оборотного капитала. Также сельхозкооперация позволяет получать инвестиционные субсидии, налоговые послабления. Кроме того, сообща крестьяне могут решать вопросы реализации продукции, улучшения технологий производства. Но для того, чтобы это направление получило развитие сельчане должны понимать преимущества вступления в кооперативные организации, так как зачастую люди не видят плюсов в этом. Останавливает их необходимость оформления своей деятельности юридически, вести бухгалтерию, уплачивать налоги. То есть осведомленность мелких сельхозпроизводителей во всех существующих действующих программах в АПК нужно повышать, разъяснять им условия и возможности для применения.