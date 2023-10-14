Победителя шоу "Танцы" задержали с марихуаной

Сотрудники ГИБДД в Москве задержали победителя третьего сезона российского телешоу "Танцы" Дмитрия Щебета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SHOT.

По информации СМИ, около трёх часов ночи полицейские остановили "Мерседес Е200" на Звенигородском шоссе. На пассажирском сиденье авто ехал Дмитрий Щебет — победитель третьего сезона шоу "Танцы". В разговоре с полицейскими он заметно нервничал и не смог ответить им на вопрос, есть ли у него что-то запрещённое при себе.

Щебета решили досмотреть, и, оказалось, не зря: в кармане у него нашли свёрток с 10 граммами марихуаны. Сейчас танцовщик рассказывает полицейским, как у него в кармане оказался такой свёрток.

Как отмечает KP.ru, победителя третьего сезона шоу "Танцы" Дмитрия Щебета его наставник Мигель называл "Мой молодой Барышников", и эта высокая оценка была дана не случайно. Дмитрий показал себя универсальным танцовщиком, пластикой и мастерством покорившим зрителей проекта. После шоу он стал встречаться с еще одной участницей проекта Юлией Бухольц. Сейчас ребята воспитывают ребёнка.