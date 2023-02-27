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inform.kz Сегодня, 12:35
921
Сегодня, 12:35
921
Фото: inform.kz

По всему Казахстану 1 марта прозвучат сирены

Сирены зазвучат 1 марта по всему Казахстану. В стране пройдет республиканская проверка системы оповещения гражданской защиты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Республиканская проверка системы оповещения гражданской защиты пройдёт с 9:00 до 12:00.

"Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях является основной мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов природных явлений.

В ходе проверки системы оповещения предполагается кратковременное включение электросирен и сиренно-речевых устройств (громкоговорителей), а также осуществление перехвата эфира телевизионных и радиоканалов, размещения информации на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях", - говорится в сообщении.

Звуковой сигнал "Внимание всем!" – это предупредительный сигнал, который подаётся для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации.

"Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации", - отметили спасатели.

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#сирены #оповещение #проверка
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:35
921
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