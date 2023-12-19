По миллиону тенге отдали аферисту за трудоустройство жители Кызылординской области

Двое жителей Кызылординской области отдали по миллиону тенге за трудоустройство и оказались жертвами афериста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

18 декабря двое мужчин из Аральского района обратились в РОП с заявлением о мошенничестве.

По их словам, в декабре прошлого года неизвестный, обещая помощь в трудоустройстве, присвоил их деньги. Обещанной работы мужчины не получили.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель областного центра. Мужчина заключён в изолятор временного содержания. По факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК - “Мошенничество”.



