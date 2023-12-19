По миллиону тенге отдали аферисту за трудоустройство жители Кызылординской области
Сегодня, 20:07
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:07Сегодня, 20:07
162Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Двое жителей Кызылординской области отдали по миллиону тенге за трудоустройство и оказались жертвами афериста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
18 декабря двое мужчин из Аральского района обратились в РОП с заявлением о мошенничестве.
По их словам, в декабре прошлого года неизвестный, обещая помощь в трудоустройстве, присвоил их деньги. Обещанной работы мужчины не получили.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель областного центра. Мужчина заключён в изолятор временного содержания. По факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК - “Мошенничество”.
Самое читаемое
- Идея на сотни миллионов: корм для птиц из шкур производят в СКО
- Парк с резиденцией Санта-Клауса открылся в историческом центре Алматы
- Убитые по ошибке израильские заложники писали просьбы о помощи остатками еды
- Школьник из Актобе спас покупательницу в магазине
- Шавкат Рахмонов получил гонорар меньше, чем его побитый оппонент Томпсон