Платёжные интернет-сервисы обогнали POS-терминалы по популярности в Казахстане

По состоянию на 1 марта 2024 года количество платёжных карточек в обращении в Казахстане перевалило за 75 млн — на 13,5% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, передает BaigeNews со ссылкой на ranking.kz. Выросло и количество используемых карточек: плюс 16,4%, до 38,5 млн.

Казахстан — одна из немногих стран, где проникновение платёжных карточек находится на максимально высоком уровне и продолжает увеличиваться из года в год, сопровождая рост уже и без того высокого уровня цифровизации финансовых услуг в стране.

Наиболее регулярный способ использования платёжных карточек — безналичные платежи. Их объём растёт из года в год высокими темпами. По итогам прошлого года в стране было совершено 11,3 млрд безналичных операций на сумму 141,9 трлн тг, годовой рост составил 36,7%. В течение 2023 года наблюдался рост доли безналичных операций с 83% до 86%.

Наиболее востребованный среди казахстанцев вариант совершения безналичных операций — с помощью интернета и мобильного банка. В прошлом году посредством цифрового банкинга граждане РК каждый день проводили около 24,1 млн операций на сумму более 344,5 млрд тг.

В 2024 году, после объявления о проверке платежей для выявления незаконного предпринимательства, скептики прогнозировали значительное сокращение объёма безналичных платежей вплоть до полного отказа от них. Однако по факту ничего не изменилось. Безналичные платежи так глубоко проросли в экономику страны, что сформировали целую экосистему, в которой активно участвует население.

Так, всего за два месяца текущего года объём безналичных платежей в Казахстане достиг 21,1 трлн тг — на 17,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом наибольшую долю в безналичных платежах — 79% или 16,7 трлн тг — формируют всё те же онлайн-платежи посредством интернета и мобильного банкинга.

Тем временем наблюдается интересная ситуация: по количеству платежей по итогам двух месяцев 2024 года на втором месте оказались платежи с помощью QR-кода: 416,1 млн транзакций на 2,1 трлн тг. Через POS-терминалы же было проведено 367,3 млн транзакций на 2,3 трлн тг. Таким образом, платежи с помощью QR-кода впервые опередили платежи посредством POS-терминалов.

Положительная динамика объёма безналичных платежей сопровождается и ростом количества предпринимателей, принимающих эти платежи. Так, за год число таких торговых предприятий увеличилось почти на 40%, до 793,1 тыс., а количество торговых точек, принимающих безналичные платежи, выросло на 19,7%, до 932,1 тыс. Сеть POS-терминалов также расширилась, достигнув 1,04 млн устройств (рост — на 25,3%). В 2023 году через каждый POS-терминал в среднем было проведено 2,4 тыс. операций на сумму 15,2 млн тг.

Подобный рост количества предпринимателей, принимающих безналичные платежи, связан также с развитием банковских сервисов для бизнесменов, в которых легко зарегистрироваться и вести предпринимательскую деятельность. Самое востребованное из них — Kaspi Pay, входящее в топ-5 популярных мобильных приложений в финансовом секторе в Google Play. Предприниматели также используют такие приложения, как BCC Business (18-е место), Onlinebank для Бизнеса (48-е место) и прочие.