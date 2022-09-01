Пистолеты и патроны нашли сотрудники ДУИС в Алматинской области

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Сотрудники департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области и области Жетісу при проведении ОПМ "Кару" выявили схроны с оружием и боеприпасами, похищенными во время январских событий, передаёт BaigeNews.kz.

"Под бетонными плитами на окраине села Шымыр Ескельдинского района обнаружены пистолет "Байкал" с одним магазином, пистолет СПШ, два магазина пистолета Макарова и 16 патронов калибра 9 миллиметров. Также возле села Тастобе Каратальского района в арыке обнаружены два магазина от оружия с шестью патронами", - сообщил замначальника ДУИС Канат Ашов.

Оба факта зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований.

Подведомственными учреждениями ДУИС продолжается работа по выявлению фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов.