Пилотный проект по реабилитации детей с инвалидностью в домашних условиях запустили в Казахстане

Пилотный проект "QH Реабилитация детей с инвалидностью в домашних условиях" запустили в четырёх регионах Казахстана. Меморандум о сотрудничестве подписали министерство труда и социальной защиты населения, Национальный научный центр развития сферы социальной защиты и общественный фонд "Қазақстан халқына", передаёт BaigeNews.kz.

"Проект актуален в контексте динамичного роста численности детей с инвалидностью, особенно с заболеваниями нервной системы и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Его реализация направлена на улучшение качества жизни детей с инвалидностью в домашних условиях, а также на повышение их реабилитационного потенциала", - отметили в Минтруда.

"Пилот" охватит Абайскую, Кызылординскую, Павлодарскую области и Шымкент. Он будет реализован филиалами Национального научного центра развития сферы социальной защиты, которые функционируют на базе учреждений, подведомственных местным исполнительным органам.

В рамках первого этапа проекта в четырёх филиалах уже открыты отделения для подбора технических средств реабилитации (ТСР), где будет проводиться обучение по их использованию, а также по технике безопасности для детей с инвалидностью и их законных представителей. Демонстрационные залы представят различные модели ТСР.

На втором этапе мультидисциплинарные команды филиалов будут проводить оценку функционального состояния и окружающей среды детей с инвалидностью, а также подбирать технические средства реабилитации на основе медико-социальных показаний и противопоказаний. После обучения рекомендованные ТСР будут переданы в безвозмездную аренду детям для проведения реабилитации в домашних условиях на период установленного курса, зависящего от состояния каждого ребёнка.