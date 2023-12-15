Пилотный проект по реабилитации детей с инвалидностью в домашних условиях запустили в Казахстане
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Пилотный проект "QH Реабилитация детей с инвалидностью в домашних условиях" запустили в четырёх регионах Казахстана. Меморандум о сотрудничестве подписали министерство труда и социальной защиты населения, Национальный научный центр развития сферы социальной защиты и общественный фонд "Қазақстан халқына", передаёт BaigeNews.kz.
"Проект актуален в контексте динамичного роста численности детей с инвалидностью, особенно с заболеваниями нервной системы и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Его реализация направлена на улучшение качества жизни детей с инвалидностью в домашних условиях, а также на повышение их реабилитационного потенциала", - отметили в Минтруда.
"Пилот" охватит Абайскую, Кызылординскую, Павлодарскую области и Шымкент. Он будет реализован филиалами Национального научного центра развития сферы социальной защиты, которые функционируют на базе учреждений, подведомственных местным исполнительным органам.
В рамках первого этапа проекта в четырёх филиалах уже открыты отделения для подбора технических средств реабилитации (ТСР), где будет проводиться обучение по их использованию, а также по технике безопасности для детей с инвалидностью и их законных представителей. Демонстрационные залы представят различные модели ТСР.
На втором этапе мультидисциплинарные команды филиалов будут проводить оценку функционального состояния и окружающей среды детей с инвалидностью, а также подбирать технические средства реабилитации на основе медико-социальных показаний и противопоказаний. После обучения рекомендованные ТСР будут переданы в безвозмездную аренду детям для проведения реабилитации в домашних условиях на период установленного курса, зависящего от состояния каждого ребёнка.
Реализация проекта предоставит детям с инвалидностью возможность более полного участия в жизни общества и повысит их самостоятельность.
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